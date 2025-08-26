ABD, Ukrayna'da 'Batılı güvenlik planına' destek verecek

Financial Times gazetesine konuşan Avrupalı ve Ukraynalı dört yetkili, ABD'li üst düzey yetkililerin Avrupalı mevkidaşlarına, Rusya ile savaşın sona ermesinin ardından Ukrayna'nın korunmasına yönelik, Avrupa liderliğindeki herhangi bir Batılı güvenlik planı oluşturulmasına yardım edecekleri yönünde bilgi paylaşımında bulunduklarını ifade etti.

Dört yetkili, ABD'li yetkililerin, Ukrayna için istihbarat, gözetleme ve keşif, komuta ve denetim ile hava savunma varlıkları da dahil "stratejik kolaylaştırıcılar" sağlamaya hazır olduklarını "birçok görüşmede" ilettiklerini aktardı.

Yetkililer, ABD askerinin konuşlandırılmasının ancak Avrupalı birlikleri desteklemek, denetlemek ve korumak için gerçekleştirilebileceği konusunun altını çizdi.

Washington'ın Ukrayna'ya halihazırda Patriot hava savunma füzeleri sağladığını belirten yetkililer, ancak savaş sonrası desteğin, Avrupa tarafından zorunlu kılınan uçuşa yasak bölge ve hava kalkanını destekleyip etkinleştirecek ABD uçakları ile lojistik ve kara tabanlı radarları içereceğini aktardı.

Haberde, "Herhangi bir barış anlaşmasında, ABD'nin çok üstün istihbarat, gözetleme ve komuta-kontrol yetenekleri, ateşkesin uydu aracılığıyla izlenmesini ve ülkedeki Batılı güçlerin etkili bir şekilde koordine edilmesini mümkün kılacaktır." ifadesine yer verildi.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Avrupa liderlerine, Washington'ın, savaş sonrası Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerinin "koordinasyonunda" yer alacağını söylemişti.