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Dünya

ABD Ukrayna'ya asker gönderecek mi? Açıklama Beyaz Saray'dan geldi...

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş 3'üncü yılında da aralıksız sürerken, ABD'den tarihi bir açıklama geldi. Beyaz Saray, ABD'nin Ukrayna'ya asker göndermeyeceğini bildirdi. Öte yandan Biden ile Temsilciler Meclisi arasında, Ukrayna konusunda anlaşmazlık meydana geldi.

AA28 Şubat 2024 Çarşamba 01:09 - Güncelleme:
ABD Ukrayna'ya asker gönderecek mi? Açıklama Beyaz Saray'dan geldi...
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Beyaz Saray, ABD'nin Ukrayna'ya asker gönderilip gönderilmeyeceği ile ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada Ukrayna'ya asker gönderilmeyeceği ifade edildi.

Uzun zamandır tartışma konusu olan ABD başta olmak üzere NATO ülkelerinin savaşın 3'üncü yılına girdiği Ukrayna'ya asker gönderip göndermeyeceğine dair açıklama, Beyaz Saray'dan yapıldı.

UKRAYNA ANLAŞMAZLIĞI

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya destek paketinin Temsilciler Meclisi'nden bir an önce geçmesi çağrısında bulunurken, Cumhuriyetçi Meclis Başkanı Mike Johnson ise güney sınırındaki güvenlik sorunları beklerken Ukrayna paketinin hemen geçmeyebileceği mesajını verdi.

Öte yandan, ABD Başkanı Biden, Demokrat ve Cumhuriyetçi Senato ve Temsilciler Meclisi liderlerini Beyaz Saray'da ağırladı ve ülke gündemindeki iki ana başlık konusunda taraflara uzlaşı mesajı verdi.

Biden, Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson'a ve Meclisteki diğer Cumhuriyetçilere "Acilen Ukrayna'ya destek paketini geçirin" çağrısında bulunurken, Johnson ise ABD-Meksika sınırındaki güvenlik sorunlarına dikkati çekti.

BİDEN'A İTİRAZ GELDİ

Ukrayna'ya desteğin bir an önce geçmesi, aksi halde bu ülkeye gönderecek yardım kalmayacağını dile getiren Biden, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'nde bu paketi bekletmelerinin yanlış olduğunu savundu.

Görüşmede, güney sınırındaki durumun daha acil olduğunu savunan Johnson ise Ukrayna paketinin hemen geçmeyebileceği ve sınır güvenliği konularının daha acil olduğu mesajını verdi.

UKRAYNA VE İSRAİL'E 95 MİLYAR DOLARLIK DESTEK

Çıkışta basın mensuplarına açıklama yapan Johnson, Biden ile görüşmelerinde güney sınırındaki acil durumu öne çıkardıklarını ve konuyla ilgili önceliklerini Biden'a ilettiklerini vurguladı.

Ukrayna ve İsrail'e desteği de içeren 95 milyar dolarlık tasarı Senato'da kabul edilerek Temsilciler Meclisi'ne gönderilmişti, Meclis Başkanı Johnson söz konusu tasarıyı güney sınırına ilişkin güvenlik adımları atılmadan geçirmeyecekleri yönünde açıklamalar yapmıştı.

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