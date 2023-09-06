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Dünya

ABD, Ukrayna'ya seyreltilmiş uranyum mühimmatı verecek

ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya yardım paketinin bir parçası olarak seyreltilmiş uranyum mühimmatı göndereceği belirtildi.

IHA6 Eylül 2023 Çarşamba 23:00 - Güncelleme:
ABD, Ukrayna'ya seyreltilmiş uranyum mühimmatı verecek
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ABD'den Ukrayna'ya askeri mühimmat desteği devam ediyor. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'ya sağlanacak 175 milyon dolarlık yardım paketinin bir parçası olarak seyreltilmiş uranyum mühimmatı temin edileceği kaydedildi. Açıklamada, Washington'ın Kiev'e söz verdiği tanklara atıfta bulunan Pentagon, gönderilecek 120 mm'lik mermilerin ABD M1 Abrams tankları için olduğu ifade edildi.

Seyreltilmiş uranyum, ağır zırh kaplamasını kolayca delme özelliğinin yanı sıra metal yığını içinde kendi kendine tutuşma özelliğine sahipken, uranyum tozunun yutulması veya solunması kanser ve doğum kusurları dahil olmak üzere tehlikeli sağlık riskleri taşıyor.

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