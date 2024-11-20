ABD, Ukrayna'yı cephaneliğe çevirdi! Milyonlarca dolarlık askeri yardım daha yapılacak

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) basın sözcülüğü, söz konusu yardım hakkında yazılı açıklama yaptı.

ABD'den yeni karar! Ukrayna askerlerinin kullanımı için onay verdiler Açıklamada, Başkanlık Çekme Yetkisi (PDA) paketinden Ukrayna'ya değeri yaklaşık 275 milyon dolar olan roket sistemleri, topçu mühimmatı ve tanksavar silahları dahil olmak üzere en acil ihtiyaçları karşılamak için ek yetenekler sağlanacağı belirtildi.

Yardım kalemlerinde 155 mm ve 105 mm topçu mühimmatı, havan mermileri, insansız hava sistemleri, TOW füzeleri ve tanksavar gibi askeri malzemelerin yanı sıra kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer koruyucu ekipmanların yer alması da dikkati çekti.