İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mart 2026 Cumartesi / 10 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,4684
  • EURO
    51,2648
  • ALTIN
    6418.21
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  ABD Ukrayna'yı gözden çıkardı: Patriot'ta öncelik değişebilir
ABD'nin, İran'la tırmanan çatışmalar nedeniyle Ukrayna'ya yapılan silah ve mühimmat sevkiyatında aksama yaşanabileceği yönünde müttefiklerini uyardığı öne sürüldü. Özellikle Patriot sistemlerinin önceliğinin değişebileceği iddiası dikkat çekti.

AA28 Mart 2026 Cumartesi 00:41
ABONE OL

Politico internet sitesinin görüşmeler hakkında bilgi sahibi üç Avrupalı yetkiliye dayandırdığı haberde, ABD Dışişleri Bakanlığının müttefiklerine özellikle Patriot hava savunma füzeleri olmak üzere, Ukrayna'ya mühimmat teslimatlarının gelecek aylarda aksayabileceğini ilettiği iddia edildi.

Haberde görüşlerine yer verilen iki yetkili, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bu konuyu G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda müttefikleriyle görüşmeyi planladığını öne sürdü.

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) bu silahların İran'a saldırılarda kullanılmasını öncelediği savunulan haberde, bir Avrupalı yetkilinin, "Öncelikli Ukrayna İhtiyaç Listesi (PURL) girişimi kapsamındaki teslimatların başka yere yönlendirilmediğine dair bazı müttefiklerin ABD'den güvenceler aldığı" ifadelerine yer verildi.

Haberde ayrıca, ismi paylaşılmayan bir NATO diplomatının, PURL sevkiyatlarının Körfez'e yönlendirilmesinin "kabul edilemez olacağı" yorumunda bulunduğu aktarıldı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta faciaya ramak kala: Öğrenci servisinin freni boşaldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.