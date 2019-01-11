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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton: ABD ile Türkiye arasında ordular arası iletişim haftaya devam edecek

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, “ABD ile Türkiye arasındaki askeri görüşmeler gelecek hafta devam edecek. Umuyorum ki görüşmeler her iki taraf için de kabul edilebilir sonuçlar üretir.” dedi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, cuma günü yaptığı açıklamada, ABD ile Türkiye arasında “Kürtler” ve “Suriye” konulu askeri görüşmelerinin önümüzdeki hafta da devam edeceğini belirtti.
 
Reuters’da yer alan habare göre bir radyo programında açıklamalarda bulunan Bolton, Türkiye ile yapılacak görüşmelerin her iki taraf için de kabul edilebilir sonuçlar üretmesini umduğunu söyleyerek, “Türkiye ile birlikte Suriye'deki durumun kötüleşmesine izin vermememiz kritik önemde.” diye konuştu.
 
Türkiye’den apar topar ayrılmıştı
 
İsrail’de yaptığı konuşmada ABD’nin Suriye’den çekilmesi için terör örgütü PKK/YPG’ye güvence verilmesini şart koşan Bolton, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bolton’ın muhatabı İbrahim Kalın’dır.” sözü sonrası Türkiye’den apar topar ayrılmak zorunda kalmıştı.

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