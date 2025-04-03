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Dünya

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz'un ekibinin önemli konuları Signal gruplarında konuştuğu iddiası

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'un ekibinin, Rusya-Ukrayna Savaşı, Çin, Gazze ve Orta Doğu politikalarını içeren önemli konuları görüşmek ve bunlara yönelik resmi çalışmaları koordine etmek amacıyla Signal uygulamasında kurdukları mesajlaşma gruplarını düzenli kullandığı öne sürüldü.

AA3 Nisan 2025 Perşembe 10:59 - Güncelleme:
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz'un ekibinin önemli konuları Signal gruplarında konuştuğu iddiası
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Politico'nun haberine göre, Signal'deki gruplara eklenmiş, isimlerini açıklamak istemeyen 4 yetkili, ulusal güvenlik yetkililerinin dünya genelindeki gelişmeler ve süregelen çatışmalar üzerine konuştuğu en az 20 grubun bulunduğunu ileri sürdü.

Gruplarda, Waltz'un ekibinin, Rusya-Ukrayna Savaşı, Çin, Gazze ile Orta Doğu politikalarını ve bazı hassas bilgilerin istişare edildiğini öne süren yetkililer, gruplarda bazı bakanların ve üst düzey personelin de yer aldığını savundu.

Başka bir yetkili de Waltz'un, Ulusal Güvenlik Konseyinin iletişim sürecini Signal'deki gruplar üzerine inşa ettiğini ve resmi çalışmaları yürütmek amacıyla bu grupları kullandığını ileri sürdü.

Dün de Washington Post'un haberinde, Waltz ve Ulusal Güvenlik Konseyi üyelerinin, hükümet işlerini kişisel Gmail hesapları üzerinden yürüttüğü iddia edilmişti.

- GAZETECİNİN SAVAŞ PLANLARININ KONUŞULDUĞU GRUBA EKLENMESİ

The Atlantic dergisinin editörü Jeffrey Goldberg, Yemen'deki savaş planlarının konuşulduğu mesajlaşma zincirine dahil edilmişti.

Goldberg, "Trump yönetimi, yanlışlıkla savaş planlarını mesajla bana gönderdi" başlığıyla kaleme aldığı yazıda önce ulusal güvenlik yetkililerinin yer aldığı Signal grubuna eklendiğini, daha sonra Hegseth'in gruba gönderdiği mesajda Yemen'e düzenlenecek saldırılara ilişkin detayların yer aldığını açıklamıştı.

Öte yandan, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Goldberg'in hiçbir savaş veya saldırı planını görmediğini savunarak medyayı aldatmacaları yaymakla eleştirmişti.

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