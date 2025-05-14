ABD Ulusal İstihbarat Konseyi'nde deprem

The Hill gazetesinin haberine göre, Gabbard ayrıca daha önce Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) ofis alanındaki NIC'ın yerini değiştirerek Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (ODNI) binasına taşıdı.

ODNI sözcüsü, Collins ve Riekhof'un görevden alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada, Gabbard'ın ABD Başkanı Donald Trump ile istihbarat camiasının "silah haline getirilmesi ve siyasallaşmasına son vermek" için çalıştığını savundu.

ODNI 9 Nisan'da, Gabbard'ın talimatı üzerine 18 istihbarat kurumunda görevli personeli ve işleyişi denetleyecek "Direktörün Girişimler Grubu"nun kurulduğunu açıklamış grubun "istihbarat camiasındaki siyasallaşmanın" önüne geçme ve kamu yararına olan bilgilerin gizliliğini kaldırma yönünde çalışmaları önceleyeceğini duyurmuştu.