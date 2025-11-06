ABD ulusal muhafızları 28 Şubat'a kadar görevde

Associated Press (AP) tarafından incelenen resmi emirlere göre Washington'daki ulusal muhafızlar, gelecek yıl şubat sonuna kadar ülkenin başkentinde kalmaya devam edecek.

4 Kasım tarihli resmi emre göre görev uzatma kararı, ağustosta ABD Başkanı Donald Trump tarafından ilan edilen acil duruma yanıt olarak ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in "federal ve bölge kolluk kuvvetlerini destekleme" talimatı doğrultusunda verildi.

- TRUMP'IN DEMOKRAT AĞIRLIKLI KENTLERE YÖNELİK ASKERİ HAMLELERİ

Washington yönetimi, göçmenlik politikalarına karşı düzenlenen protestoları kontrol altına almak için haziranda Los Angeles'a ve ağustosta suçlularla mücadele kapsamında başkent Washington'a ulusal muhafızları konuşlandırmıştı.

Başkan Trump'ın, Washington Polis Teşkilatı üzerinde federal kontrol sağlama ve başkentte devriye gezmesi için ulusal muhafızları konuşlandırma kararı, "tehlikeli şekilde güç ele geçirme" şeklinde nitelendirilerek eleştirilere neden olmuştu.

ABD yönetimi, 4 Ekim'de Oregon eyaletine bağlı Portland kentinde yaklaşık 200 ulusal muhafız görevlendirirken 6 Ekim'de Texas eyaletinden 400 kadar ulusal muhafızı, Oregon, Illinois ve diğer eyaletlere konuşlandırma kararı almıştı.