İran'ın Ortadoğu'daki ABD askeri varlığına yönelik geniş çaplı misillemesi, Washington cephesinde ciddi bir kriz endişesini tetikledi. ABD'nin en etkili yayın organlarından The New York Times'ın haberine göre, İran'ın çoklu füze ve İHA saldırıları sonucunda bölgede aktif kullanılan 13 ABD üssü ağır hasar aldı.

Saldırıların ardından çok sayıda ABD askeri, güvenlik gerekçesiyle üsleri terk ederek otel, ofis ve sivil binalara yerleştirildi. Bu tablo, ABD'nin bölgedeki askeri düzeninin ciddi şekilde sarsıldığı şeklinde yorumlandı.

KARA BİRLİKLERİ SAHADAN ÇEKİLDİ

Haberde, hava operasyonlarını yürüten pilotlar ve teknik ekipler dışında kalan kara birliklerinin büyük ölçüde sahadan çekildiği ve operasyonların adeta "Uzaktan yönetildiği" ifade edildi. Bu durum, sahadaki koordinasyonun zayıfladığı ve komuta zincirinin baskı altında olduğu değerlendirmelerine yol açtı.

ABD'li yetkililer her ne kadar operasyonların sürdüğünü savunsa da, Pentagon kaynakları sahadaki şartların "Her geçen gün zorlaştığını" kabul ediyor.

WASHINGTON NASIL TEPKİ VERİR?

"ABD bu ölçekte bir saldırıya "Sert askeri misilleme yapabilir" diyen Orta Doğu uzmanları, bunun da İran'a veya İran destekli unsurlara yönelik doğrudan ve daha geniş çaplı hava saldırıları anlamına geleceğine dikkat çekiyor. Aynı uzmanlar, ABD'nin yeni hava savunma sistemleri ve ek asker sevkiyatı ile birlikte uluslararası arenada İran'a yönelik yaptırımların artırılması isteğinde bulunabileceğini belirtiyor. Bu saldırılar sonrası ABD içinde özellikle Kongre'de "Daha sert yanıt" çağrılarının yükselmesi bekleniyor.

NASIL BU NOKTAYA GELİNDİ?

Öte yandan ABD tarafından resmen doğrulanmasa da 13 üssün birden hedef alınması iddiası, ABD kamuoyunda ciddi bir sorgulamayı beraberinde getirdi. "Dünyanın en güçlü ordusunun nasıl bu kadar savunmasız yakalandığını" dillendiren ABD'liler, Orta Doğu'daki askeri varlıkların yeniden tartışmaya açılmasını ve Beyaz Saray'ın kriz yönetiminin hesap vermesini istiyor.

ABD kamuoyuna açıklanmayan bu saldırılarla, özellikle Vietnam ve Irak savaşlarından sonra oluşan "Uzak coğrafyalarda savaş yorgunluğu" hissinin yeniden güçlenebileceği değerlendiriliyor.

Bu arada askeri uzmanlara göre ABD üslerinin bu denli zarar görmesine; istihbarat zaafı, yoğun ve eş zamanlı İHA ve füze saldırıları ile üslerin geniş bir alana dağılması nedeniyle koordineli savunmanın zorlaşması neden oluyor.

SABİT ÜS DOKTRİNİ ÇÖKÜYOR MU?

Bu gelişmeler, ABD'nin uzun yıllardır sürdürdüğü "Sabit ve büyük üsler üzerinden güçlü askeri destek" stratejisini de tartışmaya açtı. Büyük ve sabit üslerin artık kolay hedef haline geldiğini belirten askeri kaynaklar, uzak coğrafyalarda dağınık ve mobil birliklerin daha avantajlı olduğunun altını çiziyor. Aynı kaynaklar, hava savunma sistemlerinin de yoğun drone saldırıları karşısında yetersiz kalabildiğine işaret ediyor.

Ve bu durum, ABD ordusunun küresel konuşlanma doktrininde köklü değişikliklere gitmek zorunda kalabileceği yorumlarına neden oluyor.

DEVRİM MUHAFIZLARINDAN AÇIK ÇAĞRI

Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen Tasnim News, IRGC'nin istihbarat biriminin Orta Doğu'daki (özellikle Arap ülkelerindeki) sivillere ABD askerlerinin "Saklandığı yerleri bildirme" çağrısı yaptığını belirtti.

Çağrılarda, otel ve sivil binalarda bulunan ABD askerlerinin bildirilmesinin bir "Görev" olduğunu ve bu bilgilerin Telegram üzerinden iletilebileceği ifade ediliyor. Bu çağrı, çatışmanın sivil alanlara da yayılabileceği endişesini artırdı.