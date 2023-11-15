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Dünya

ABD Üslerine Irak ve Suriye'de 55 saldırı düzenlendi

Pentagon, 17 Ekim'den bu yana Irak ve Suriye'deki ABD üslerine 55 saldırı yapıldığını duyurdu.

AA15 Kasım 2023 Çarşamba 00:13 - Güncelleme:
ABD Üslerine Irak ve Suriye'de 55 saldırı düzenlendi
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 17 Ekim'den bu yana Irak ve Suriye'deki ABD üslerine 55 saldırı düzenlendiğini belirtti.

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında, ABD üslerine yapılan saldırılarla ilgili güncel bilgiler verdi.

Saldırıların başladığı 17 Ekim'den bu yana Irak'ta 27, Suriye'de 28 olmak üzere ABD üslerine yönelik 55 saldırı gerçekleştirildiğini belirten Singh, bu saldırılarda 59 personelin hafif şekilde yaralandığını ve hepsinin görevinin başına döndüğünü ifade etti.

ABD'NİN GAZZE'DE CAYDIRICI GÜÇ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Singh, ABD üslerine yapılan saldırılardan İran ile bağlantılı grupları sorumlu tutarak, ABD'nin söz konusu saldırılara yanıt verme hakkına sahip olduğunu söyledi.

İsrail-Filistin çatışmasının bölgeye yayılmaması, Gazze ile sınırlı kalması için çabaladıklarını dile getiren Singh, ABD'nin bölgedeki güçlü varlığıyla şu ana kadar bu "caydırıcılık" politikasında başarılı olduklarını savundu.

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