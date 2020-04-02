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Dünya

ABD, USS Theodore Roosevelt uçak gemisinden 2 bin 700 askerini tahliye ediyor

Koronavirüs vakalarının görülmesinden sonra 5 bin mürettebatıyla Büyük Okyanus'taki Guam Adası'nda demirleyen Amerikan uçak gemisi USS Theodore Roosevelt'den koronavirüs şüphesiyle 2 bin 700 personelin tahliye edileceği açıklandı.

IHA02 Nisan 2020 Perşembe 09:17 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 09:21
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ABD Deniz Kuvvetleri, Guam Adasında karantinaya alınan USS Theodore Roosevelt uçak gemisinde koronavirüs tespit edilmesinin ardından askeri personelin tahliye edileceğini duyurdu. Donanma Operasyonları Komutanı Amiral Michael Gilday, cuma gününe kadar USS Theodore Roosevelt’de bulunan 5 personelden, 2 bin 700’nün tahliye edileceğini açıkladı.

Askeri geminin ülkenin güvenliği için orada kalması gerektiğini belirten Gilday, bu nedenle geminin tamamının tahliye edilmesinin söz konusu olmadığını, geminin komutanı ve sağlık görevlilerinin de tam tahliye yönünde bir talebi bulunmadığını açıkladı.

Guam Adası’nda demirleyen Amerikan uçak gemisi USS Theodore Roosevelt’in kaptanı Brett Crozier, personelin tahliye edilip karada karantinaya alınmaması halinde çok sayıda kişinin ölebileceği uyarısında bulunarak, 30 Mart’ta Pentagon’a bir mektup gönderdiği ortaya çıkmıştı.

Tarihi mekanlar ıssız kaldı

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