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Dünya

ABD üssüne saldırı sonrası sular durulmuyor! Biden Ulusal Güvenlik Konseyi'ni topladı

Biden, Suriye-Ürdün sınırında bulunan bir Amerikan üssüne düzenlenen ve 3 ABD askerinin öldüğü saldırının ardından 'seçenekleri görüşmek' üzere Ulusal Güvenlik Konseyi'ni topladı.

AA30 Ocak 2024 Salı 00:12 - Güncelleme:
ABD üssüne saldırı sonrası sular durulmuyor! Biden Ulusal Güvenlik Konseyi'ni topladı
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ABD Başkanı Joe Biden, Ulusal Güvenlik Konseyi ile dün Ürdün'deki ABD üssüne düzenlenen saldırıyı görüştü.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, sabah saatlerinde Beyaz Saray'da NSC üyeleriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Suriye-Ürdün sınırında bulunan "Kule 22" adlı Amerikan üssüne düzenlenen ve 3 Amerikan askerinin öldüğü saldırıya ilişkin gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı.

Görüşmeye, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines'in yanı sıra diğer yetkililer ve NSC Orta Doğu Koordinatörü Brett McGurk katıldı.

Öte yandan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Amerikan medyasına yaptığı açıklamada, Biden'a tüm seçenekleri sunduklarını ve ABD Başkanı'nın saldırıya ne şekilde karşılık vereceklerine ilişkin kararı vereceğini bildirdi.

ABD GÜÇLERİNE YÖNELİK İHA İLE DÜZENLENEN SALDIRI

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Joe Biden, "Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırı yakınında konuşlanmış güçlerimize düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 3 ABD askeri öldürüldü, çok sayıda da yaralı var." ifadesini kullanmıştı.

Biden, saldırıyla ilgili bilgileri halen toplamaya devam ettiklerini belirterek, "Bunun Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli radikal militan gruplarca gerçekleştirildiğini biliyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

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