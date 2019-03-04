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ABD uzayı askerileştirme peşinde

Rus Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, “ABD uzayı askerileştirmek için bahane oluşturuyor.” dedi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Rus Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı ve Birinci Savunma Bakan Yardımcısı Ordusu Genel Valery Gerasimov askeri strateji konulu bir konferansta Amerika Birleşik Devletleri'nin Uzay Kuvvet Komutanlığı adı altında bir askeri uzay gücü kurulması hakkında, "Uzayı askerileştirmek için bahane oluşturuyorlar." dedi.
 
Gerasimov, "Pentagon'un son zamanlarda defalarca askeri amaçlar için uzayı kullanmaya niyetlendiler, bunun için yeni bir tür güç oluşturdular. İsmi uzay kuvvetleri, uzayı militarize etmek bahanesiyle oluşturan uzay kuvvetleri." dedi.
 
Gerasimov ayrıca, Vaşington’un Rusya’nın sınırlarına yakın yerlerde askeri varlığını genişletme ve stratejik istikrarı olumsuz yönde etkileyen silah azaltma konularında antlaşma ilişkilerini bozma yolunda devam ettiğini söyledi.
 
Gerasimov "2002'de ABD tek taraflı olarak Balistik Antile Füze Antlaşması'ndan çekildi. Bir sonraki adımları Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması'ndan (INF) çekilmeleri oldu, bir sonraki adımları ise Yeni Stratejik Silah Azaltma Antlaşması'ndan çekilme kararı olabilir." dedi.
 
Gerasimov, "ABD'nin bütün bu eylemleri, askeri-politik gerilimin yükselmesine ve Rusya'nın karşılıklı ve asimetrik önlemlerle yanıt vermesini gerektiren yeni tehditlerin ortaya çıkmasına neden olabilir." dedi.

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