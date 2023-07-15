İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Temmuz 2023 Cumartesi / 27 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,1409
  • EURO
    29,4195
  • ALTIN
    1642.76
  • BIST100
    6437.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD vatandaşlarına sıcak hava uyarısı: Hazırlıklı olun
Dünya

ABD vatandaşlarına sıcak hava uyarısı: Hazırlıklı olun

Beyaz Saray, ABD genelinde sıcak hava dalgasının, milyonlarca kişiyi etkilediğini belirterek, hazırlıklı olma ve güvenli kalma çağrısında bulundu.

AA15 Temmuz 2023 Cumartesi 19:45 - Güncelleme:
ABD vatandaşlarına sıcak hava uyarısı: Hazırlıklı olun
ABONE OL

Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabından, ülke genelinde yayılan sıcak hava dalgasıyla ilgili mesaj paylaşıldı.

Mesajda, "Milyonlarca Amerikalı, aşırı sıcak hava dalgasının etkisi altında. Sıcak hava dalgasının, iklim değişimi nedeniyle yoğunluğunun ve sıklığının arttığını görüyoruz." ifadesi kullanıldı.

Vatandaşlara hava durumunu takip etmeleri çağrısında bulunulan mesajda, hazırlıklı olunması ve güvende kalmak için uygun hareket edilmesi istendi.

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) ise özellikle ülkenin batısı ve güneyinde 46 dereceye ulaşabilecek hava sıcaklığının "alt tropikal yüksek basınç artışından" kaynaklandığını, bölgenin ilk kez bu kadar güçlü bir dalgayla karşı karşıya kaldığını duyurdu.

DÜNYA ISINIYOR

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin verilerine göre, ABD'de her yıl ortalama 700 kişi aşırı sıcak hava nedeniyle hayatını kaybediyor.

Küresel ortalama sıcaklığın 17,18 derece ölçüldüğü 4 Temmuz, dünya genelinde kayıtlardaki en sıcak gün olmuştu.

Hava sıcaklıkları, insan faaliyetleri kaynaklı iklim değişikliği etkilerinin yoğunlaşmasıyla artarken, bilim insanları, sıcaklık rekorlarının özellikle gelecek 6 hafta boyunca yeniden görülebileceği uyarısında bulunuyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü de dün El Nino koşullarının başladığını ve sıcaklık artışlarının hızlanabileceğini belirtmişti.

Küresel ortalama sıcaklık, daha önce Ağustos 2016'da 16,9 derece ölçülmüştü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.