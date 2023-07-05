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Dünya

ABD vatandaşlık sınavı için kriterleri değiştiriyor

ABD'de vatandaşlık sınavlarında 15 yılın ardından gelecek yıl güncelleme yapılacağı duyuruldu.

AA5 Temmuz 2023 Çarşamba 15:51 - Güncelleme:
ABD vatandaşlık sınavı için kriterleri değiştiriyor
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ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS), vatandaşlık için mevcut sınav sisteminde İngilizce konuşma kısmının güncellenmesi teklifinde bulundu.

Mevcut sınavda katılımcıların konuşma kabiliyetlerinin ölçüldüğü yazılı bölümde cevapladıkları sorulara sözlü olarak da yanıt vermeleri isteniyor.

USCIS tarafından teklif edilen değişiklikle, konuşma testinde katılımcılara gündelik hayattan fotoğraflar gösterilerek İngilizce olarak anlatmaları istenecek.

Bu kapsamda yapılacak güncellemenin kamuoyundan geri dönüş almak için bu yıl boyunca ülke çapında deneneceğini bildirdi.

Sınavda yapılacak diğer bir değişiklik ise, yurttaşlık bilgisi bölümündeki sözel soruların çoktan seçmeli yazılı sınav şeklinde uygulanması olacak.

GÖÇMENLER DEĞİŞİKLİKLERİN SINAVI ZORLAŞTIRACAĞINA İNANIYOR

Haziran ayında vatandaşlık hakkı kazanan 32 yaşındaki Etiyopya asıllı Heaven Mehreta, İngilizcede en çok zorlandığı kısmın telaffuz olduğunu ve gelecek güncellemenin sınavı zorlaştıracağını ifade etti.

İsrail'den ABD'ye 5 yıl önce göç eden Shai Avny de, anadili İngilizce olmayan göçmenlerin sınav yetkilileriyle iletişim kurmasının zorluğuna dikkat çekti.

Yetkililer aralık ayında, ABD Başkanı Joe Biden'ın, söz konusu testlerde eski başkan Donald Trump'ın 2020'de yürürlüğe koyduğu değişiklikleri geri çekmesinin ardından 2008'den bu yana güncellenmeyen testlerin değişime tabi tutulacağını bildirmişti.

USCIS aralıkta yaptığı açıklamada, yapılacak değişikliklerin testileri standartlaştırmak adına önemli bir adım olacağını belirtmişti.

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