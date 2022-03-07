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Dünya

ABD ve 10 ülkeden bu yıl 10 balistik füze denemesi yapan Kuzey Kore'ye kınama

ABD ve 10 ülke, bu yılın başından beri 10 balistik füze denemesi yapan Kuzey Kore'yi kınadı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) bu konuda birlik olma çağrısı yaptı.

AA7 Mart 2022 Pazartesi 22:16 - Güncelleme: 7 Mart 2022 Pazartesi 22:17
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ABD, Arnavutluk, Avustralya, Brezilya, Fransa, İrlanda, Japonya, Yeni Zelanda, Norveç, Güney Kore ve İngiltere tarafından yapılan ortak açıklamada, Kuzey Kore'nin füze denemelerinin BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiği bildirildi.

Bu yılın başından veri 10 balistik füze denemesi yapan Kuzey Kore'yi kınayan ABD ve 10 ülke, BM Güvenlik Konseyinin Kuzey Kore'nin füze denemelerine sessiz kalmasının konseyin güvenilirliğini sarsacağına dikkati çekti ve bu konuda birlik olma çağrısında bulundu.

Kuzey Kore ile koşulsuz diyaloğa hazır olunduğu belirtilen açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için Kuzey Kore'den diplomasiyi seçmesi ve istikrarsızlık yerine, halkının ihtiyaçlarına ve insan haklarına öncelik vermesi istendi.

BM Güvenlik Konseyi, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006'dan bu yana ekonomik ve askeri yaptırımlar uyguluyor.

  • kuzey kure
  • balistik füze denemesi

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