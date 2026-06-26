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Dünya

ABD ve Avrupa arasında ipler kopuyor! Trump'tan yüzde 100 gümrük vergisi tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli şirketlere yönelik dijital hizmetler vergisini yürürlüğe koymaya hazırlanan Avrupa ülkelerinin, bu uygulamayı hayata geçirmeleri halinde ABD'ye gönderecekleri tüm ürünlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.

IHA26 Haziran 2026 Cuma 20:27 - Güncelleme:
ABD ve Avrupa arasında ipler kopuyor! Trump'tan yüzde 100 gümrük vergisi tehdidi
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ABD ile Avrupa ülkeleri arasındaki ekonomik ve ticari anlaşmazlıklar sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, birçok Avrupa ülkesinin ABD merkezli şirketlere yönelik dijital hizmetler vergisini yürürlüğe koymayı değerlendirdiğini belirterek, bu duruma ilişkin sert uyarılarda bulundu.

"TÜM TİCARET ANLAŞMALARININ ÜZERİNDE OLACAK"

Bazı ülkelerin söz konusu uygulamayı hayata geçirmeye çok yakın olduğunu ifade eden Trump, bu vergiyi uygulayan herhangi bir ülkenin ABD'ye gönderdiği tüm ürünlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını söyledi. Trump, "Bu tarife, söz konusu ülkeyle yapılmış, yürürlüğe girmiş, imzalanmış ya da henüz yürürlüğe girmemiş tüm ticaret anlaşmalarının üzerinde olacaktır" ifadelerini kullandı.

Trump, ülkelerin dijital hizmetler vergisini yürürlüğe koymaları halinde yüzde 100 gümrük vergisinin derhal uygulanacağını vurguladı.

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