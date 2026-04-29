İSTANBUL 19°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Nisan 2026 Çarşamba / 13 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0729
  • EURO
    52,9266
  • ALTIN
    6630.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD ve bazı Latin Amerika ülkelerinden Panama açıklaması
Dünya

ABD ve bazı Latin Amerika ülkelerinden Panama açıklaması

ABD, Bolivya, Kosta Rika, Guyana, Paraguay ile Trinidad ve Tobago, Panama'nın egemenliğini desteklemek amacıyla ortak açıklama yayımladı.

AA29 Nisan 2026 Çarşamba 09:19
ABD ve bazı Latin Amerika ülkelerinden Panama açıklaması
ABONE OL

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD, Bolivya, Kosta Rika, Guyana, Paraguay ve Trinidad ve Tobago hükümetlerinin Amerika kıtasının güvenliğini sağlama misyonu kapsamında bölgenin özgürlüğünün "müzakere edilemez" olduğunu yeniden teyit ettiği belirtildi.

Çin'in "hedefli ekonomik baskılarının" ve Panama bayraklı gemileri etkileyen son adımlarının yakından takip edildiği vurgulanan açıklamada, söz konusu eylemlerin deniz ticaretini siyasallaştırmaya ve bölge ülkelerinin egemenliğini ihlal etmeye yönelik açık bir girişim olduğu savunuldu.

Açıklamada, Panama'nın bölgenin deniz ticaret sisteminin temel unsurlarından biri olduğuna işaret edilerek, bu nedenle ülkenin dış baskılardan uzak kalması gerektiği kaydedildi.

Panama'nın egemenliğini zayıflatmaya yönelik her girişimin tüm bölge ülkeleri için tehdit oluşturduğuna dikkati çekilen açıklamada, "Panama ile dayanışma içindeyiz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Amerika kıtasının özgürlük, güvenlik ve refah bölgesi olarak kalmasını sağlamak amacıyla her türlü tehdide karşı birlikte hareket etme konusunda kararlı olunduğunun altı çizildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Yaş doğrulama sistemi ile ne değişecek?

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.