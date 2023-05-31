ABD ve BM'den Kuzey Kore'ye kınama

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adam Hodge, yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin birçok kararı ihlal ettiğini belirterek, "ABD'nin balistik füze teknolojisi kullanılan bu fırlatma girişimini şiddetle kınadığını" bildirdi.

Hodge, Kuzey Kore'nin bu girişiminin gerilimi artırdığını ve bölgede istikrarsızlaştırmaya yol açabileceğini ifade etti.

Söz konusu fırlatmanın, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze programında yer alan teknolojileri içerdiğini kaydeden Hodge, Pyongyang yönetimini "kışkırtıcı eylemlerini" durdurmaya çağırdı.

Hodge, ABD'nin hem kendi topraklarının hem de müttefikleri Güney Kore ve Japonya'nın güvenliğini sağlanmak için gerekli tüm önlemleri alacağını vurguladı.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric'in açıklamasına göre, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de Kuzey Kore'nin askeri casus uydu fırlatma denemesini şiddetle kınadı.

Guterres, Kore Yarımadası'nda sürdürülebilir barışın sağlanması ve bölgenin tamamen nükleer silahlardan arındırılması hedefine ulaşmak için Kuzey Kore'ye bu tür eylemleri durdurma ve diyaloğu sürdürme çağrısını yineledi.

Sözcü Dujarric de balistik füze teknolojisinin kullanıldığı herhangi bir fırlatmanın BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olduğuna işaret etti.

Kuzey Kore'nin sabah saatlerindeki fırlatışının, taşıyıcı roket sisteminde yaşanan arıza nedeniyle başarısız olduğu bildirilmişti.

Fırlatış, Kuzey Kore'nin 2016'dan bu yana yaptığı 6. başarısız uydu fırlatma denemesi oldu.

Pyongyang yönetimi, 31 Mayıs ile 11 Haziran arasında bir tarihte uydu fırlatacağına dair Japonya'yı ve Uluslararası Denizcilik Örgütünü bilgilendirmişti.

BM Güvenlik Konseyi, nükleer silah programı nedeniyle uyguladığı yaptırımlar kapsamında Kuzey Kore'nin güdümlü füze teknolojisiyle fırlatış yapmasını yasaklamıştı.