ABD ve Çin anlaştı: Her iki ülke için ''en iyi yol''

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Çinli mevkidaşı Dong Cün ile ordular arası iletişim kanalları kurulması gerektiği konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

Hegseth, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Çin Savunma Bakanı Dong ile Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Savunma Bakanları Toplantısı marjında yaptıkları görüşmenin olumlu geçtiğini kaydeden Hegseth, barış, istikrar ve iyi ilişkilerin her iki ülke için "en iyi yol" olduğu konusunda hemfikir olduklarını bildirdi.

Hegseth, "Dong ve ben, ortaya çıkabilecek sorunları çözmek ve gerilimi azaltmak için askeri kanallar kurmamız gerektiği konusunda anlaştık." ifadesini kullanarak, bu kapsamda daha fazla görüşme yapmayı öngördüklerini aktardı.

Taraflar arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ABD ve Çin için "kalıcı barış ve başarının temelini attığına" işaret eden Hegseth, Savunma Bakanlığının "güç, karşılıklı saygı ve olumlu ilişkiler yoluyla barışı sağlama" konusunda kararlı olduğunu vurguladı.