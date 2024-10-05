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  • ABD ve Çin arasında buzları eritecek adım! Biden'dan Cinping'e tebrik mesajı
Dünya

ABD ve Çin arasında buzları eritecek adım! Biden'dan Cinping'e tebrik mesajı

ABD Başkanı Joe Biden'ın Çin Halk Cumhuriyeti'nin (ÇHC) 75. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e tebrik mesajı yolladığı bildirildi.

AA5 Ekim 2024 Cumartesi 17:38 - Güncelleme:
ABD ve Çin arasında buzları eritecek adım! Biden'dan Cinping'e tebrik mesajı
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Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Biden, "ABD halkı adına, ÇHC'nin 75. kuruluşunu kutlayan Çin halkını tebrik ettiğini" belirtti.

Mesajın, kuruluş yıl dönümü olan 1 Ekim'den 4 gün sonra duyurulması dikkati çekti.

ABD VE ÇİN İLİŞKİLERİNDE TANSİYON YÜKSEK

ABD ve Çin, son yıllarda ticaretten ekonomik güvenliğe ve teknolojik rekabete, Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik ihtilaflarından Tayvan sorununa dek çok sayıda anlaşmazlığın olduğu gerilimli bir ilişki sürdürüyor.

ABD ile müttefikleri Filipinler, Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın Güney Çin Denizi'nde yaptığı askeri tatbikata karşı Çin, 1 Ekim'i takip eden Ulusal Gün Haftası içinde aynı bölgede kendi askeri tatbikatını düzenlemişti.

  • tebrik mesajı

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