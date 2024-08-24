ABD ve Çin arasında önemli temas! Ulusal Güvenlik Danışmanı Pekin yolcusu

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, yaptığı açıklamada, Sullivan'ın 27-29 Ağustos tarihlerinde Pekin'i ziyaret edeceğini, Çin Dışişleri Bakanı ve Komünist Parti Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Vang Yi ile görüşeceğini belirtti.
Sözcü Savett, söz konusu görüşmenin, "ilişkileri sorumlu şekilde yönetmek için stratejik iletişim kanallarını açık tutmaya yönelik çabaların devamı niteliğinde olduğunu" ifade etti.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, ilk kez Çin'i ziyaret ediyor. En son ABD Ulusal Güvenlik Danışmanlarından Susan Rice, 2016'da Pekin'i ziyaret etmişti.
Sullivan, Çinli muhattabı Vang ile daha önce 2021'de Zürih, 2022'de Roma, 2023'te Viyana ve 2024'te Bangkok'ta olmak üzere 4 kez yüz yüze görüşmüştü.
Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden'ın görevden ayrılamadan son kez Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile buluşmasının da gündemde olabileceği değerlendiriliyor. İki ülke liderleri en son 2 Nisan'da telefonda görüşmüştü.