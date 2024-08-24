İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ağustos 2024 Cumartesi / 19 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9872
  • EURO
    38,0601
  • ALTIN
    2745.1
  • BIST100
    9668.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD ve Çin arasında önemli temas! Ulusal Güvenlik Danışmanı Pekin yolcusu
Dünya

ABD ve Çin arasında önemli temas! Ulusal Güvenlik Danışmanı Pekin yolcusu

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın gelecek hafta Çin'i ziyaret edeceği bildirildi. Söz konusu görüşmenin, 'ilişkileri sorumlu şekilde yönetmek için stratejik iletişim kanallarını açık tutmaya yönelik çabaların devamı niteliğinde olduğu' ifade edildi.

AA24 Ağustos 2024 Cumartesi 17:57 - Güncelleme:
ABD ve Çin arasında önemli temas! Ulusal Güvenlik Danışmanı Pekin yolcusu
ABONE OL

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, yaptığı açıklamada, Sullivan'ın 27-29 Ağustos tarihlerinde Pekin'i ziyaret edeceğini, Çin Dışişleri Bakanı ve Komünist Parti Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Vang Yi ile görüşeceğini belirtti.

Sözcü Savett, söz konusu görüşmenin, "ilişkileri sorumlu şekilde yönetmek için stratejik iletişim kanallarını açık tutmaya yönelik çabaların devamı niteliğinde olduğunu" ifade etti.

Güdümlü füze taşıyor! USS Johnson Tayvan Boğazı'nda

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning de yaptığı yazılı açıklamada, Sullivan'ın ziyaretini ve Vang ile görüşmesini doğrularken "tarafların Çin-ABD stratejik diyaloğunun yeni turunu gerçekleştireceğini" bildirdi.

SULLİVAN'DAN İLK ZİYARET

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, ilk kez Çin'i ziyaret ediyor. En son ABD Ulusal Güvenlik Danışmanlarından Susan Rice, 2016'da Pekin'i ziyaret etmişti.

Sullivan, Çinli muhattabı Vang ile daha önce 2021'de Zürih, 2022'de Roma, 2023'te Viyana ve 2024'te Bangkok'ta olmak üzere 4 kez yüz yüze görüşmüştü.

Asya'da Çin-Filipinler gerilimi tırmanıyor! Savaş jeti uçağa tehlikeli şekilde yaklaştı

ABD basınında yer alan haberlere göre, Beyaz Saray kaynakları, görüşmede iki ülke arasında fetanil kaçakçılığının önlenmesi gibi işbirliği konularının yanı sıra Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ın geleceğinin tartışılabileceğini öne sürüyor.

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden'ın görevden ayrılamadan son kez Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile buluşmasının da gündemde olabileceği değerlendiriliyor. İki ülke liderleri en son 2 Nisan'da telefonda görüşmüştü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.