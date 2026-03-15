16 Mart 2026 Pazartesi / 28 Ramazan 1447
  • ABD ve Çin ekonomi müzakereleri için masada! Paris'te kritik görüşme
ABD ve Çin ekonomi müzakereleri için masada! Paris'te kritik görüşme

ABD ve Çin'in, karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin çözümü için yürüttüğü müzakerelerin yeni turunun Fransa'nın başkenti Paris'te başladığı bildirildi.

AA15 Mart 2026 Pazar 14:00 - Güncelleme:
Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, tarafların iki ülke liderlerinin geçen yıl Busan şehrinde yaptıkları görüşme ve önceki temaslarında vardıkları mutabakat doğrultusunda, karşılıklı kaygı duyulan ekonomik ve ticari konularda istişarelerde bulunacağı belirtildi.

Müzakerelerde Çin heyetine ekonomik ilişkilerden sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng, ABD heyetine Hazine Bakanı Scott Bessent başkanlık ediyor.

Taraflar, bu yıl ekonomi ve ticaret görüşmeleri için ilk kez bir araya geliyor.

ABD Hazine Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, Bakan Bessent'in, 15-16 Mart'ta Çin Başbakan Yardımcısı Hı ile Fransa'nın başkenti Paris'te görüşeceği bildirilmişti.

- TRUMP, MART SONUNDA ÇİN'İ ZİYARET EDECEK

ABD ile Çin arasındaki ilişkiler, geçen yıl bir yandan Washington yönetiminin tarifeleri ve teknoloji alanındaki kısıtlamaları, diğer yandan Çin'in küresel tedarikte kritik rol oynayan nadir toprak elementlerinin kontrolüne yönelik adımlarıyla artan bir dizi anlaşmazlıkla gündemdeydi.

İki ülke heyetleri, müzakereler yürütmek üzere geçen yıl mayısta İsviçre'nin Cenevre kentinde, haziranda İngiltere'nin başkenti Londra'da, temmuzda İsveç'in başkenti Stockholm'de, eylülde İspanya'nın başkenti Madrid'de ve ekimde Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bir araya gelmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de 30 Ekim 2025'te Güney Kore'nin Busan şehrinde görüşmüştü.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın 31 Mart-2 Nisan'da Çin'i ziyaret edeceğini açıklamıştı.

  • ticaret gerilimi çözümü
  • müzakere Paris
  • ABD Çin ticareti

ÖNERİLEN VİDEO

4 kilo altın çalan hırsızlara baskın: O anlar polis kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

