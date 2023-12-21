İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Aralık 2023 Perşembe / 9 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,1591
  • EURO
    32,1651
  • ALTIN
    1913.47
  • BIST100
    7764.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD ve Çin'den askeri diyaloğun kesilmesinin ardından ilk üst düzey görüşme
Dünya

ABD ve Çin'den askeri diyaloğun kesilmesinin ardından ilk üst düzey görüşme

ABD ile Çin arasında, eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ı ziyareti nedeniyle askeri diyaloğun kesilmesinin ardından ilk üst düzey görüşme gerçekleşti.

AA21 Aralık 2023 Perşembe 18:30 - Güncelleme:
ABD ve Çin'den askeri diyaloğun kesilmesinin ardından ilk üst düzey görüşme
ABONE OL

ABD Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Charles Quinton Brown Jr, Çinli mevkidaşı Liu Cınli ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Görüşme, Pelosi'nin ziyaretinin ardından askeri diyaloğun kesildiği Ağustos 2022'den bu yana iki ülke orduları arasında ilk üst düzey temas oldu.

Görüşmede taraflar, "iki ülke arasındaki rekabetin sorumlu şekilde yönetilmesi, hesap hatalarından kaçınılması ve açık, doğrudan iletişimin sürdürülmesinin" önemini vurguladı.

Pelosi'nin Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'a yaptığı ziyaret, Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Çin'in tepkisini çekmiş, Pekin yönetimi savunma alanında, Çin ile ABD arasındaki Savunma Politikası Eşgüdüm Görüşmeleri ve Askeri Deniz İstişare Anlaşması Görüşmeleri ve Cephe Komutanları Görüşmeleri'nin iptal edildiğini bildirmişti.

ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 15 Kasım'da San Francisco'da Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nin marjında yaptıkları yüz yüze görüşmede, askeri iletişimin yeninden kurulmasını kararlaştırmıştı.

  • Askeri diyaloğun kesilmesi
  • Nancy Pelosi
  • Tayvan ziyareti

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.