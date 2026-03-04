İSTANBUL 14°C / 2°C
Dünya

ABD ve Ekvador'dan ortak operasyon

Ekvador ve ABD askeri güçlerinin, Ekvador'da uyuşturucu taşıdığı öne sürülen gruplara yönelik operasyon başlattığı bildirildi.

4 Mart 2026 Çarşamba 09:43
ABD ve Ekvador'dan ortak operasyon
ABD Güney Saha Komutanlığının (SOUTHCOM) internet sitesinde yapılan açıklamada, Ekvador ve ABD askeri güçlerinin, Ekvador'da "uyuşturucu taşıdığı" öne sürülen gruplara yönelik başlattığı operasyonların Latin Amerika ve Karayipler'de "uyuşturucu bağlantılı terör faaliyetleriyle mücadele" kapsamında iki ülkenin kararlılığını gösterdiği kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen SOUTHCOM'da görevli Korgeneral Francis Donovan, Ekvador Silahlı Kuvvetlerinin bu mücadeledeki rolünü takdir ettiklerini belirtti.

Donovan, Ekvador ordusunun "ülkedeki uyuşturucu bağlantılı terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlarda kararlılık ve cesaret sergilediğini" ifade etti.

ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı teknelere saldırılar düzenlemesi ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.

