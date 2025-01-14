İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ocak 2025 Çarşamba / 16 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,4865
  • EURO
    36,6156
  • ALTIN
    3053.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD ve Ermenistan'dan savunma adımı! İlişkiler güçlendirilecek
Dünya

ABD ve Ermenistan'dan savunma adımı! İlişkiler güçlendirilecek

ABD ile Ermenistan arasında savunma ile ekonomi alanlarında ilişkileri güçlendirmeyi amaçlayan 'Stratejik Ortaklık Komisyonu' anlaşması imzalandı.

AA14 Ocak 2025 Salı 23:39 - Güncelleme:
ABD ve Ermenistan'dan savunma adımı! İlişkiler güçlendirilecek
ABONE OL

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Washington'da bakanlıkta düzenlenen imza törenine katıldı.

Blinken, iki ülke arasında artan iş birliğinin altını çizerek, özellikle savunma, güvenlik, ekonomi ve enerji gibi alanlarda bu iş birliklerinin artırılması gerektiğini belirtti.

"Bu anlaşma, ABD ile Ermenistan arasındaki ilişkilerde önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. Bu imza ile ABD-Ermenistan Stratejik Ortaklık Komisyonunu kuruyoruz." diyen Blinken, söz konusu komisyonun, ekonomiden güvenliğe kadar birçok alanda çerçeve sunacağını ifade etti.

NÜKLEER ENERJİ İÇİN İŞBİRLİĞİ MESAJI

Ermenistan ile barışçıl nükleer enerji kullanımı konusunda işbirliği yapacakları bilgisini paylaşan Blinken, Ermenistan'ın DEAŞ Karşıtı Koalisyona katılmak istediğini de sözlerine ekledi.

Daha sonra söz alan Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ise iki ülke arasındaki ilişkilerin bölgesel barış için de çok önemli olduğunu kaydetti.

Mirzoyan, "Güney Kafkasya bölgesinde kalıcı ve sürdürülebilir barışı teşvik etme konusunda ABD'nin desteğini takdir ediyoruz. İstikrarlı ve müreffeh bir Güney Kafkasya'nın, tüm bölgesel aktörlerin ve uluslararası topluluğun çıkarına olduğuna inanıyoruz. Ermenistan, barış gündemine ve bunun uygulanmasına olan bağlılığını sürdürmektedir." şeklinde konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.