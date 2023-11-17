İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Kasım 2023 Cuma / 5 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,7222
  • EURO
    31,2481
  • ALTIN
    1838.47
  • BIST100
    7808.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD ve Filipinler nükleer enerji işbirliği paktı imzaladı
Dünya

ABD ve Filipinler nükleer enerji işbirliği paktı imzaladı

ABD, Filipinler ile daha temiz enerjiye geçiş ve enerji kaynağını artırmak amacıyla bu ülkeye yatırım yapmasına imkan tanıyan nükleer işbirliği paktı imzaladı.

AA17 Kasım 2023 Cuma 14:00 - Güncelleme:
ABD ve Filipinler nükleer enerji işbirliği paktı imzaladı
ABONE OL


ABD'nin San Francisco kentinde düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında, Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, nükleer enerji işbirliği paktına imza attı.

Marcos Jr, burada yaptığı açıklamada, "2032'ye kadar nükleer enerjinin Filipinler'in enerjisinin bir parçası haline geleceğini biliyoruz. Bu yolu ABD ile yürüdüğümüz için çok mutluyuz." ifadesini kullandı.

Anlaşma, Filipinler'in daha temiz enerjiye geçişi ve elektrik kaynağını artırmak amacıyla bu ülkeye yatırım yapmasına imkan tanıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.