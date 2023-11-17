ABD ve Filipinler nükleer enerji işbirliği paktı imzaladı





ABD'nin San Francisco kentinde düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında, Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, nükleer enerji işbirliği paktına imza attı.

Marcos Jr, burada yaptığı açıklamada, "2032'ye kadar nükleer enerjinin Filipinler'in enerjisinin bir parçası haline geleceğini biliyoruz. Bu yolu ABD ile yürüdüğümüz için çok mutluyuz." ifadesini kullandı.

Anlaşma, Filipinler'in daha temiz enerjiye geçişi ve elektrik kaynağını artırmak amacıyla bu ülkeye yatırım yapmasına imkan tanıyor.