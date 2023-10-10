ABD ve Filipinler ortak denizaltı savunma tatbikatı yaptı

Lopez, Güney Luzon'daki tatbikatın, donanma kuvvetlerinin denizaltı savunma harbi taktiklerini uygulamalarına ve geliştirmelerine olanak sağladığını ifade etti.

Birimler arasında sensör ve iletişim sistemlerinin çalışır durumda olup olmadığına yönelik tatbikat ile "deniz alanı farkındalığı" tatbikatının da tamamlandığı bilgisi paylaşıldı.

ABD ve Filipinler donanmasının, "uluslararası savunma işbirliğini güçlendirmeyi" amaçlayan "Samasama" isimli ortak askeri tatbikatı, 2 Ekim'de başlamıştı.

Tatbikat kapsamında Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri, Avustralya Kraliyet Donanması, Kanada Kraliyet Donanması ve Birleşik Krallık Kraliyet Donanması ile de çalışmalar yapılacağı aktarılmıştı.

Tatbikat, 13 Ekim'e kadar devam edecek.