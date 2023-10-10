İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ekim 2023 Salı / 26 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,7285
  • EURO
    29,3626
  • ALTIN
    1654.53
  • BIST100
    8369.17
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD ve Filipinler ortak denizaltı savunma tatbikatı yaptı
Dünya

ABD ve Filipinler ortak denizaltı savunma tatbikatı yaptı

Filipinler ve ABD donanma gemilerinin, Güney Luzon'da devam eden 'Samasama Tatbikatı' kapsamında denizaltı savunma harbi tatbikatı gerçekleştirdiği bildirildi. Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Güney Luzon Deniz Kuvvetleri (NFSL) Halkla İlişkiler Ofisi Şefi Teğmen Kim Paulo Lopez, tatbikatın donanma gemilerinin denizaltı savunma harbi yeteneğini geliştirmeyi amaçladığını belirtti.

AA10 Ekim 2023 Salı 11:03 - Güncelleme:
ABD ve Filipinler ortak denizaltı savunma tatbikatı yaptı
ABONE OL

Lopez, Güney Luzon'daki tatbikatın, donanma kuvvetlerinin denizaltı savunma harbi taktiklerini uygulamalarına ve geliştirmelerine olanak sağladığını ifade etti.

Birimler arasında sensör ve iletişim sistemlerinin çalışır durumda olup olmadığına yönelik tatbikat ile "deniz alanı farkındalığı" tatbikatının da tamamlandığı bilgisi paylaşıldı.

ABD ve Filipinler donanmasının, "uluslararası savunma işbirliğini güçlendirmeyi" amaçlayan "Samasama" isimli ortak askeri tatbikatı, 2 Ekim'de başlamıştı.

Tatbikat kapsamında Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri, Avustralya Kraliyet Donanması, Kanada Kraliyet Donanması ve Birleşik Krallık Kraliyet Donanması ile de çalışmalar yapılacağı aktarılmıştı.

Tatbikat, 13 Ekim'e kadar devam edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.