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Dünya

ABD ve Filipinler'den 'Güney Çin Denizi' görüşmesi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Filipinler Dışişleri Bakanı Teodoro Locsin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Çin'in Güney Çin Denizi'nde gemi yığma girişimlerinden kaygı duyduklarını bildirdi.

AA09 Nisan 2021 Cuma 07:47 - Güncelleme: 09 Nisan 2021 Cuma 07:47
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Bakan Blinken ile Locsin arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, iki bakanın Çin'in Güney Çin Denizi'ne gemi yığma girişimleri konusunda kaygılarını dile getirdiğini ifade etti.

Price, Bakan Blinken'in ABD'nin Filipinler ile 1951'de imzaladığı Güney Çin Denizi'nde Ortak Savunma Anlaşması'na bağlı olduğunu söylediğini aktardı.

Bakanların iki ülke arasında Güney Çin Denizi konusundaki iş birliğini memnuniyetle karşıladığını ifade eden Price, "Bakan Blinken aynı zamanda yönetimin ABD'de Asyalı Amerikalılara karşı artan nefret ve şiddet ile mücadele konusundaki çabalarını dile getirdi." dedi.

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