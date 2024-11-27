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Dünya

ABD ve Fransa'dan Ortak Açıklama: Lübnan-İsrail ateşkesi tamamen uygulanacak

Fransa ve ABD, Lübnan ve İsrail arasındaki ateşkesin tamamen uygulanması için ortak açıklamada bulundu. Lübnan-İsrail ateşkesinin tamamen uygulanacağı belirtildi.

AA27 Kasım 2024 Çarşamba 01:10 - Güncelleme:
ABD ve Fransa'dan Ortak Açıklama: Lübnan-İsrail ateşkesi tamamen uygulanacak
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Fransa ve ABD'den yapılan ortak yazılı açıklamada, haftalardır süren yoğun diplomatik çabaların ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Başkanı Joe Biden'in, İsrail ile Lübnan'ın bir ateşkesi kabul ettiğini duyurduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bugün yapılan (ateşkes) açıklaması, Lübnan'daki çatışmaların son bulmasını ve İsrail'i, Hizbullah ve Lübnan'da faaliyet gösteren diğer terör örgütlerinin oluşturduğu tehditten korumayı sağlayacak." değerlendirmesi yer aldı.

Bu ateşkesin, bölgede kalıcı sükunetin yeniden tesis edilmesi için gerekli koşulları oluşturacağı ve İsrail-Lübnan sınırındaki Mavi Hat'tın her iki tarafında yaşayanların güvenli bir şekilde evlerine dönmesine olanak sağlayacağı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"ABD ve Fransa, bu anlaşmanın tam anlamıyla uygulanması ve hayata geçirilmesini sağlamak için İsrail ve Lübnan'la birlikte çalışacak. ABD ve Fransa, bu savaşın yeni bir şiddet döngüsüne neden olmaması için kararlılıklarını sürdürüyor."

Açıklamada, ABD ve Fransa'nın, Lübnan ordusunun kapasitesini güçlendirmek ve Lübnan genelinde ekonomik kalkınmaya destek sağlamak amacıyla uluslararası çabalara öncülük etmeye kararlı olduğu belirtilerek, iki ülkenin, bu adımlarla bölgedeki istikrarı ve refahı teşvik etmeyi hedeflediği kaydedildi.

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