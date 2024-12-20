ABD ve HTŞ arasında ilk temas! Batının 'üzerinde anlaştığı prensipler' ele alındı

ABD'nin Şam Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Leaf, bugün Şam'a gerçekleştiği ziyarette HTŞ yetkilileriyle görüştü.

Görüşmede, Ürdün'ün Akabe kentinde ABD ve müttefiklerinin gerçekleştirdiği zirvede "üzerinde anlaştığı prensiplerin" ele alındığı, Suriye liderliğinde temsil gücüne sahip tüm "Suriyelilerin haklarına saygılı, katılımcı bir siyasi sürece destek olunacağı" paylaşıldı.

Suriye'de 8 Aralık'ta Baas rejiminin sona ermesinin ardından ilk defa bir ABD heyeti Şam'ı ziyaret etti.

SURİYE'DE 61 YILLIK BAAS REJİMİNİN DEVRİLMESİ

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı.

Rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek 8 Aralık'ta çöktü.

Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed, 8 Aralık'ta başkentten kendisi ve ailesi için sığınma sağlama kararı alan Rusya'ya kaçtı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge, PKK/YPG'den temizlendi.

Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de geçici yönetim kuruldu, Muhammed el-Beşir Mart 2025'e kadar geçici yönetimin başbakanı olarak görevlendirildi.

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği de 14 Aralık'ta yeniden faaliyete geçti.

Rejimin devrilmesinin ardından birçok Batı ülkesi Şam'a heyet gönderdi.