ABD ve İngiltere arasında kriz! Müzakereler askıya alındı

Uluslararası medyada yer alan haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeye resmi ziyareti sırasında açıklanan ve "tarihi" olarak nitelendirilen Teknoloji Refah Anlaşması, her iki ülkenin yapay zeka gibi alanlarda işbirliği taahhüdünü içeriyordu.

Ancak Washington, İngiltere'nin diğer alanlarda ticaret engellerini azaltma konusunda ilerleme kaydetmediğini gerekçe göstererek anlaşmayla ilgili müzakereleri askıya aldı.

BBC'de konuya ilişkin haberin dayandırıldığı bir hükümet yetkilisi, "ABD ile özel ilişkimiz güçlü olmaya devam ediyor ve İngiltere Teknoloji Refah Anlaşması'nın her iki ülkedeki çalışkan insanlara fırsatlar sunmasını sağlamaya kararlı." ifadesini kullandı.

Konuya ilişkin haberi ilk kez yayınlayan The New York Times gazetesi, iki taraf arasında dijital düzenlemeler ve gıda güvenliği kuralları da dahil olmak üzere "daha geniş çaplı anlaşmazlıklar" olduğunu bildirmişti.

Anlaşma kapsamında ABD'li teknoloji şirketleri İngiltere'de büyük çaplı yatırım yapma taahhüdünde bulunmuştu. Bu yatırımların arasında Microsoft'un 22 milyar sterlinlik ve Google'ın 5 milyar sterlinlik yatırımları da bulunuyor.