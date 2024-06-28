ABD ve İngiltere, bu hafta Yemen'e 8 hava saldırısı düzenledi

Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi, örgüte bağlı "El-Mesira" televizyonuna yaptığı açıklamada, bu hafta ABD ile İngiltere'nin Hudeyde'ye 8 hava saldırısı düzenlediğini belirtti. Söz konusu saldırıların, Husilerin askeri kapasitesini daha da artırmasını sağladığını kaydeden Husi lideri, "ABD, Yemen'e karşı başkalarını da işin içine katmaya çalışıyor ama askeri operasyonlarımız sayesinde zayıf konumu ortaya çıktı ve dünya önünde itibarı paramparça oldu. ABD, bazı Avrupa ülkelerini Yemen meselesine dahil etmeye çalıştı ancak (bu ülkeler) oldukça temkinliydiler" dedi.

Gazze'deki başarısızlığa ek olarak ABD'nin, direniş cephelerini durdurma konusunda da yetersiz kaldığını dile getiren Husi, Irak İslami Direnişi ile birlikte bugün İsrail'e karşı yeni bir askeri operasyon düzenlediklerini de belirtti.

"4 BÜYÜK OPERASYON DÜZENLEDİK"

Bu hafta içinde balistik ve seyir füzeleri ile "Tufan" taarruz botlarıyla 4 büyük "operasyon" düzenlediklerini aktaran Husi, söz konusu taarruz botunun, 1,5 ton patlayıcı taşıma kapasitesine sahip olduğunu ve düşman gemilerine büyük maddi zarar veren patlamalara neden olduğunu kaydetti.

"Tufan" botunun yıkıcı gücünün İsrail'i endişelendirdiğini savunan Husi, bu botla vurulan gemilerin direkt su almaya başladığı bilgisini verdi.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise yaptığı açıklamada, Filistin halkına destek ve İsrail'in işlediği katliamlara cevap olarak iki askeri "operasyon" düzenlediklerini belirtti. Seri, ilk operasyonun Irak İslami Direnişi ile birlikte seyir füzeleri kullanılarak İsrail'in kuzeyindeki Hayfa'da kritik bir hedefe karşı düzenlendiğini ve başarılı olduğunu ifade etti ancak hedefe ilişkin detay vermedi. Husilerin Askeri Sözcüsü, ikinci operasyonda ise "işgal altındaki Filistin limanlarına giriş yasağını" (Husilerin ilan ettiği yasak) ihlal eden "SEAJOY" isimli bir geminin Kızıldeniz'de hedef alındığını dile getirdi.