ABD ve İngiltere, Kamaran Adası'na hava saldırısı düzenledi

Husilere bağlı "El-Mesira" televizyonunun haberine göre, ABD ile İngiltere, Yemen'de Hudeyde kentine bağlı Kamaran Adası'na yönelik 4 hava saldırısı gerçekleştirdi.

Haberde söz konusu saldırılar ve sonuçlarına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Yemen'in Kızıldeniz'deki en büyük adası olan Kamaran, ülkenin batısında yer alan El-Hudeyde iline bağlı.

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.