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Dünya

ABD ve İngiltere savaş uçakları yine Yemen'i vurdu

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin ülkenin Sada ve Hudeyde kentlerine 15 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

AA5 Şubat 2024 Pazartesi 11:04 - Güncelleme:
ABD ve İngiltere savaş uçakları yine Yemen'i vurdu
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Husilere bağlı El-Mesire televizyon kanalının haberine göre, ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçakları, Yemen'in kuzeyindeki Sada ve batısındaki Hudeyde kentlerini hedef aldı.

Haberde, savaş uçaklarının Hudeyde'ye 11 saldırı, Sada kentine de 4 saldırı düzenlediği ifade edildi.

Saldırılarda can kaybına ilişkin bilgi verilmedi.

- KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

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