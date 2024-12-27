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Dünya

ABD ve İngiltere, Yemen'e hava saldırısı düzenledi

Yemen'deki Husiler, ABD ve İngiltere'nin başkent Sana'ya hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

AA27 Aralık 2024 Cuma 22:04 - Güncelleme:
ABD ve İngiltere, Yemen'e hava saldırısı düzenledi
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Husilere bağlı Al-Masirah televizyonunun haberine göre, ABD ve İngiltere, başkent Sana'nın Main bölgesinde bulunan "21 Eylül Parkı"nı hava saldırısıyla hedef aldı.

Saldırılarda can kaybı ve yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi verilmezken başka detay da paylaşılmadı.

İSRAİL HAVA SALDIRISI DÜZENLEMİŞTİ

İsrail dün akşam saatlerinde Husilerin kontrolündeki başkent Sana ve Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde kentine hava saldırıları düzenlemişti.

Saldırılarda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

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