ABD ve İngiltere, Yemen'e hava saldırısı düzenledi

Husilere bağlı Al-Masirah televizyonunun haberine göre, ABD ve İngiltere, başkent Sana'nın Main bölgesinde bulunan "21 Eylül Parkı"nı hava saldırısıyla hedef aldı.

Saldırılarda can kaybı ve yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi verilmezken başka detay da paylaşılmadı.

İsrail dün akşam saatlerinde Husilerin kontrolündeki başkent Sana ve Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde kentine hava saldırıları düzenlemişti.

Saldırılarda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.