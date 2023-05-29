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Dünya

ABD ve İngiltere'deki gurbetçiler Başkan Erdoğan'ın seçim başarısını kutladı

ABD ve İngiltere'de yaşayan gurbetçiler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferini kutladı.

IHA29 Mayıs 2023 Pazartesi 05:35 - Güncelleme:
ABD ve İngiltere'deki gurbetçiler Başkan Erdoğan'ın seçim başarısını kutladı
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Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oy sayma işlemlerinin bitmesiyle beraber sokağa çıkan gurbetçiler Başkan Erdoğan'ın zaferini coşkuyla kutladı.

Londra'nın en turistik bölgelerinden bir tanesi olan, London Eye'da buluşan gurbetçi vatandaşlar, caddelerde araçlarıyla korna çalarak konvoylar halinde tur attı. Konvoyların geçişi sırasında kırmızı ve beyaz renklerde sis fişekleriyle havai fişekler atıldı.

Yaklaşık 200 kişinin katıldığı zafer kutlamaları, gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

ABD'nin New Jersey eyaletinin Paterson şehrinde gurbetçiler, Türkiye'deki seçim sonuçlarının ardından bir araya gelerek, ellerinde Türk bayrakları, AK Parti flamaları ve Erdoğan posterleriyle Cumhurbaşkanının başarısını coşkuyla kutladı.

Çok sayıda Türk, Paterson caddelerinde araçlarıyla korna çalarak tur attı, araçlarından Türk bayrakları ve Erdoğan posterleri salladı.

Konvoya katılan Filistinliler de kendi bayrakları ve Türk bayraklarıyla "Erdoğan" sloganı atarak seçim sonucunu kutladı.

  • Londra
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • kutlama

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