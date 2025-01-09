ABD ve İngiltere'den Yemen'e hava harekatı

Husilere ait el-Mesire televizyonunun haberinde, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e 6 hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Başkent Sana'nın Carban bölgesinin 2 hava saldırısıyla hedef alındığı aktarılan haberde, kuzeyde yer alan Amran vilayetine 3 ve Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde kentine de bir saldırı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Haberde, söz konusu saldırılarda can kaybının olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

Husiler dün de ABD ve İngiltere'nin başkent Sana ile Amran vilayetlerini 7 hava saldırısıyla bombaladığını duyurmuştu.

- Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD ise küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.