İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Aralık 2024 Cumartesi / 27 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,1761
  • EURO
    36,764
  • ALTIN
    2956.54
  • BIST100
    10025.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

ABD ve İngiltere'den Yemen'e hava saldırısı

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin kuzeybatıdaki Hacce kentine hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.

AA28 Aralık 2024 Cumartesi 18:42 - Güncelleme:
ABD ve İngiltere'den Yemen'e hava saldırısı
ABONE OL

Husilere ait el-Mesire televizyonunun Telegram hesabından yapılan paylaşımda, ABD ve İngiltere'nin Hacce kentine hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

Husiler'den İsrail askeri üssüne saldırı

Saldırıların Hacce vilayetine bağlı Bahis bölgesine yapıldığı aktarılan paylaşımda, can kaybı veya başka detaya yer verilmedi.

İSRAİL, SANA VE HUDEYDE'YE SALDIRI DÜZENLEMİŞTİ

İsrail, 26 Aralık'ta Husilerin kontrolündeki başkent Sana ve Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde kentine hava saldırıları düzenlemişti.

Soykırımcı İsrail'den Yemen'e hava saldırısı! Sana ve Hudeyde'yi hedef aldılar

Saldırılarda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.