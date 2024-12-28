ABD ve İngiltere'den Yemen'e hava saldırısı

Husilere ait el-Mesire televizyonunun Telegram hesabından yapılan paylaşımda, ABD ve İngiltere'nin Hacce kentine hava saldırıları düzenlediği belirtildi.
Husiler'den İsrail askeri üssüne saldırı
Saldırıların Hacce vilayetine bağlı Bahis bölgesine yapıldığı aktarılan paylaşımda, can kaybı veya başka detaya yer verilmedi.İSRAİL, SANA VE HUDEYDE'YE SALDIRI DÜZENLEMİŞTİ
İsrail, 26 Aralık'ta Husilerin kontrolündeki başkent Sana ve Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde kentine hava saldırıları düzenlemişti.
Soykırımcı İsrail'den Yemen'e hava saldırısı! Sana ve Hudeyde'yi hedef aldılar
Saldırılarda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.