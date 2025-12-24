İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Aralık 2025 Çarşamba / 5 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8729
  • EURO
    50,7633
  • ALTIN
    6191.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD ve İran arasında nükleer müzakere tartışması
Dünya

ABD ve İran arasında nükleer müzakere tartışması

ABD ve İran, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde yapılan toplantıda, nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması konusunda tartışma yaşadı. ABD 'sıfır uranyum zenginleştirme' şartıyla doğrudan müzakerelere hazır olduğunu yinelerken, İran Washington'ın öne sürdüğü şartları adil olmadığı gerekçesiyle reddetti.

IHA24 Aralık 2025 Çarşamba 07:37 - Güncelleme:
ABD ve İran arasında nükleer müzakere tartışması
ABONE OL

BM Güvenlik Konseyi'nin İran'ın nükleer programını ele almak üzere gerçekleştirdiği toplantı, ABD ve İran temsilcileri arasında nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması konusunda tartışma yaşanmasına neden oldu. Toplantıda söz alan ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Yardımcısı Morgan Ortagus, ABD'nin doğrudan ve anlamlı bir diyalog için İran ile resmi görüşmelere açık olduğunu belirterek, "Her şeyden önce, İran sınırları içerisinde uranyum zenginleştirme faaliyeti yapılamaz; bu bizim temel ilkemiz olmaya devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

"İRAN HİÇBİR BASKI VE TEHDİDE BOYUN EĞMEYECEK"

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani ise ABD'nin "sıfır zenginleştirme" politikasında ısrar etmesinin adil müzakere anlayışıyla bağdaşmadığını vurgulayarak, "Adil ve anlamlı her türlü müzakereyi memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak sıfır zenginleştirme politikasında diretilmesi, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) üyesi bir ülke olarak haklarımıza aykırıdır. Bu durum, karşı tarafın adil bir müzakere yürütmediğinin göstergesidir" dedi. ABD'nin kendi taleplerini İran'a dikte etmeye çalıştığını belirten İrevani, "İran, hiçbir baskı ve tehdide boyun eğmeyecektir" diye konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Teknik ve fiziki takip sonuç verdi: Teröristbaşının yeğeni böyle yakalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.