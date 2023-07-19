ABD ve İran, Fırat Nehri çevresinde karşılıklı tahkimat yaptı

Suriye hava sahasında 7 Temmuz'da Rusya'ya ait savaş uçaklarının ABD'li insanız hava aracını taciz etmesinin ardından Suriye'nin doğusunda her iki gücün temas hattı olan Fırat Nehri'nin batı ve doğu kıyısında gerilim başladı.

Deyrizor'da AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, son bir haftada terör örgütü PKK/YPG'ye bağlı çoğu Arap unsurlarından oluşan Sanadid Güçleri'nden 800 kişi, askeri mühimmatla ABD'nin varlık gösterdiği el-Ömer ve Koniko petrol sahsındaki üslere konuşlandı.

Ayrıca 16 Temmuz'da ABD'nin Haseke ilindeki Rumeylan üssünde askeri eğitim alan sözde Sandid polisi güçlerinden yaklaşık 300 kişi, Koniko üssünden el-Bağoz'a kadar uzanan şeritte yerleşti.

ABD ordusu, Sanadid Güçleri'ne 15'e yakın Armoured tipi zırhlı savaş aracı ve 25'e yakın Bardley tipi personel taşıyıcı zırhlı araç teslim etti.

ABD ordusu, iki gün önce de 4 HIMARS hava savunma sistemi, yaklaşık 15 topçu bataryası, 5 zırhlı araç, 5 tank ve 45 mühimmat aracını Haseke'deki Şeddadi üssünden naklederek Deyrizor'daki Koniko ile el-Ömer üslerinde konuşlandırdı.

- FIRAT NEHRİ'N BATISINDA SURİYE ORDUSU İLE DESTEKÇİSİ İRANLI GRUPLARIN SEVKİYATI

PKK/YPG'li teröristlerin yaptığı takviye ve sevkiyata karşı Suriye ordusu ve destekçisi İran destekli terörist gruplar, Fırat Nehri'nin batı kıyısında Deyrizor il merkezinden Irak sınırındaki Elbukemal ilçesine kadar askeri sevkiyat yaptı.

Suriye ordusu 11 Temmuz'da Humus ilinden 17. ve 18. Fırka'yı Meyadin, Mihkan ile ElBukemal yerleşimlerine sevk ederken, bölgenin yerel unsurlarından oluşan Ulusal Savunma güçleri aynı hatta konuşlandı.

Ayrıca 13-14 Temmuz'da İran Devrim Muhafızları Kuriyye köyüne sayısı bilinmeyen Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA), Hizbullah güçleri Rahbe Kalesi yerleşiminde ÇNRA ile tanklar konuşlandırdı. Iraklı Şii milis grupların yer aldığı İran destekli Haşdi Şabi ise el-Herri köyü ile İmam Ali üssüne takviye birlikler gönderdi.

- DEYRİZOR'DA 6 KÖY İLE İRAN'IN LOJİSTİK GÜZERGAHI HEDEFTE



Suriye köprüsünü kullanarak bir yandan Lübnanlı Hizbullah'ı silahlandırmayı diğer yandan da Akdeniz'e ulaşmaya amaçlayan İran, karadan Suriye-Irak sınır hattının yakınlarındaki Deyrizor'a bağlı Elbukemal güzergahını kullanırken, havadan ise Halep ve Şam havalimanı ile denizden Lazkiye'deki limanı kullanıyor.

ABD güçlerinin, Elbukemal ilçesi ile ABD'nin desteklediği muhalif silahlı grup Özgür Suriye'nin Ordusu'nun varlık gösterdiği el-Tenef bölgesinin arasında uzanan yaklaşık 180 kilometrelik hattı kontrol altına almak istediği değerlendiriliyor.

Diğer yandan Fırat Nehri'n doğusunda Rusya destekli Suriye ordusunun kontrolündeki Deyrizor'a bağlı Hüseyniyye, Salihiye, Murrat, Haşşam, Hatla ve Mazlum köylerinin temas hatlarına yapılan karşılıklı sevkiyat dikkati çekiyor.

Söz konusu 6 köy, ABD'nin Koniko üssünden 4 kilometre, Rusya'nın varlık gösterdiği Deyrizor asker havalimanından 8 kilometre uzaklıkta bulunması önem arz ediyor.

Rusya ordusu ile Suriye ordusu, Humus çölünde 5 Temmuz'da 6 günlük askeri tatbikat yapmıştı. ABD güçleri el-Tenef bölgesindeki Özgür Suriye'nin Ordusu grubuyla 8 Temmuz'da ortak askeri eğitim yapmıştı.

- NEHİRLE İKİYE AYRILAN HAKİMİYET ALANI



Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ili, Fırat Nehri ile doğu ve batı yakalarına bölünüyor.

Nehrin doğu yakasında bulunan Suse, Keşme, Hüceyin, Tenek, Ömer ve Konik petrol sahası hattında uluslararası koalisyonun başını çektiği ABD güçlerine ait üsler bulunuyor.

Fırat Nehri'nin diğer (batı) yakasında ABD üslerinin karşısında ise İran destekli gruplara ait noktalar var.

İran bağlantılı gruplar, Deiyroz'daki Ömer Petrol Sahası ve Koniko gaz tesisindeki üslerin yanı sıra, Haseke ilindeki Şeddadi üssü ile Irak sınırında bulunan Tanf bölgesindeki üsse saldırılar yapıyor. Saldırılarda İran'ın temin ettiği roketler ile Kamikaze tipi SİHA'lar kullanıyorlar.

Buna karşılık ABD savaş uçakları ve SİHA'ları genellikle Deyrizor'un Meyadin ile Elbukemal ilçesindeki İran destekli gruplara ait, askeri nokta, mühimmat deposu ile üslere hava harekatı düzenliyor.