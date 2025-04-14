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Dünya

ABD ve İran görüşmeleri için rota belli oldu! Roma'da devam edecek

ABD ile İran arasındaki dolaylı müzakerelerin ikinci turunun 19 Nisan'da İtalya'nın başkenti Roma'da yapılmasının beklendiği belirtildi.

AA14 Nisan 2025 Pazartesi 10:42 - Güncelleme:
ABD ve İran görüşmeleri için rota belli oldu! Roma'da devam edecek
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İsrail'in Walla haber sitesi, Washington yönetiminin ABD ile İran arasında nükleer müzakerelerin 12 Nisan'da Umman'da yapılan ilk turundan memnun olduğunu aktardı.

Adı açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberde, ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un dün Başkan Donald Trump ile görüşerek ilk tur görüşme hakkında kendisine bilgi verdiği paylaşıldı.

ABD'nin bundan sonraki süreçte İran'dan zenginleştirilmiş Uranyum stokunu azaltması gibi bazı adamlar atmasını isteyeceği ileri sürüldü.

İtalya'nın başkenti Roma'da 19 Nisan'da yapılması beklenen ikinci tur müzakerelerde, İran ve ABD'li yetkilileri aynı odada olabileceği kaydedildi.

WİTKOFF, MÜZAKERELER HAKKINDA İSRAİL'İ BİLGİLENDİRDİ

Öte yandan Witkoff'un müzakerelerin ilk turu hakkında İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'e bilgi verdiği aktarıldı.

İsrail'in Washington ile Tahran arasındaki müzakerelerden anlaşma çıkması konusunda ümitsiz olduğu ve görüşmelerin başarısız olması halinde Beyaz Saray'ı İran'ın nükleer tesislerine yönelik askeri saldırı konusunda ikna etmeye çalıştığı öne sürüldü.

ABD ile İran arasında nükleer anlaşmaya varılması kapsamında 8 yıl aradan sonra 12 Nisan'da Umman'da müzakerelerin ilk turu yapılmıştı.

Dolaylı yapılan görüşmede İran heyetine Dışişleri Bakanı Erakçi başkanlık ederken, ABD'yi ise Witkoff temsil etmişti.

  • ABD-İran müzakereleri
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