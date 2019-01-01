ABD ve İsrail, UNESCO’dan ayrıldı

ABD ve İsrail, Birleşmiş Milletler’in eğitim, bilim ve kültürel örgütü olan UNESCO’dan resmen ayrıldıklarını açıkladı.

AP’de yer alan habere göre, UNESCO’dan ayrılıklarıyla ilgili işlemlerini Ekim 2017’de başlatan Vaşington ve Tel Aviv yönetimlerinin resmen birlikten çıktıkları belirtildi.

Doğu Kudüs’teki İsrail işgaliyle ilgili çokça kez eleştiride bulunan UNESCO, söz konusu tarihi bölgeyi Filistin mirası olarak tanımlıyor.

Filistin’in 2011 yılında UNESCO’ya dahil edilmesiyle birliğe yardımlarını kestiklerini açıklayan ABD ve İsrail’in resmen çıkışlarının ardından, birlikte büyük bir ekonomik kayıp yaşanması beklenmiyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise, 10 günden fazla süredir kapalı olan ABD hükûmetinin henüz açılmamış olması sebebiyle, konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.