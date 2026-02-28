ABD ve İsrail, İran'a yönelik kapsamlı bir saldırı gerçekleştiriyor.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İran, İsrail'e yönelik balistik füze ve İHA saldırıları başlatırken, çevre ülkelerdeki ABD üslerini de hedef aldı.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

HAMANEY'İN KONUTU HEDEF ALINDI

Öte yandan İran basını, Dini Lider Hamaney'in konutunun hedef alındığını ve 7 füzenin isabet ettiğini bildirdi.

İran Sağlık Bakanlığı hastanelerin alarma geçtiğini ve yaralı sayılarının teyit edildikten sonra açıklanacağını duyurdu.

Öte yandan İsrailli bir yetkilinin açıklamasına göre İsrail sabah saatlerinde İran'a düzenlediği saldırılarda, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, rejim ve ordunun üst düzey komutanlarını hedef aldı.

Saldırıların sonuçlarının şu anda belirsiz olduğu aktarıldı.