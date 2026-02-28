İSTANBUL 8°C / 4°C
  ABD ve İsrail'den Tahran'a saldırı... Mossad'dan İranlılara skandal çağrı
Dünya

ABD ve İsrail'den Tahran'a saldırı... Mossad'dan İranlılara skandal çağrı

Soykırımcı İsrail'in saldırıları devam ederken, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad, İran halkını kendileriyle fotoğraf ve video paylaşmaya çağırdı. 'Sizin için özel olarak yüksek güvenlikli bir Telegram kanalı açtık.' ifadesine yer verilen açıklamada, İran halkından 'rejime karşı mücadelede' fotoğraf ve videoları Mossad ile paylaşma çağrısı yapıldı.

28 Şubat 2026 Cumartesi 11:48
ABD ve İsrail'den Tahran'a saldırı... Mossad'dan İranlılara skandal çağrı
Mossad'ın Farsça Telegram kanalından İran halkına yönelik "Birlikte İran'ı eski görkemli günlerine döndüreceğiz." ifadesi kullanıldı.

"Sizin için özel olarak yüksek güvenlikli bir Telegram kanalı açtık." ifadesine yer verilen açıklamada, İran halkından "rejime karşı mücadelede" fotoğraf ve videoları Mossad ile paylaşma çağrısı yapıldı.

İsrail basını da İran'a yönelik devam eden saldırıların İsrail ve ABD tarafından ortaklaşa yürütüldüğünü kaydetti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'a karşı "önleyici saldırı" başlattıklarını duyurmuş, "ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini" açıklamıştı.

ABD VE İSRAİL İRAN'A SALDIRI BAŞLATTI

İran'ın başkenti Tahran'da patlamaların meydana geldiği bildirildi. Katil İsrail, İran'a karşı önleyici saldırı düzenlediklerini duyurdu. Saldırılarda başkent Tahran dahil olmak üzere kent hedef alındı. Saldırıların ardından ABD'nin de operasyona dahil olduğu açıklandı.

ABD Başkanı Trump, 'ABD İran'a büyük operasyon başlattı. Füzelerini yok edeceğiz ve füze üretimlerini yerle bir edeceğiz. İran asla nükleer silaha sahip olamayacak.' dedi. İsrail ordusu, İran'dan misilleme füze saldırısı tespit edildiğini bildirdi.

Son dakika... ABD ve İsrail İran'a saldırı başlattı! Trump: Yerle bir edeceğiz

Lübnan sınırında hareketlilik

İran'dan İsrail'e misilleme saldırısı

