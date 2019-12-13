ABD ve İsrail'den Türkiye karşıtı 'nükleer' propaganda

Türkiye’nin nükleer silah elde etme hazırlığında olduğu algısını oluşturmaya çalışan ABD-İsrail lobisi bu yöndeki çabalara hız verdi. Geçtiğimiz ay ABD Dışişleri Bakanlığı’nın servis ettiği arşiv belgesinin ardından bu kez de iki Amerikalı siyasetçi sahneye çıktı. Yeni Şafak'ın haberine göre, Demokrat Senatör Edward Markey ve Temsilciler Meclisi’nin Demokrat üyelerinden Brad Sherman, Türkiye’nin Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması (NPT) altındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyebileceğini iddia ederek ‘ABD yönetiminden bu konuda adım atmasını’ istedi. İki senatör hazırladığı tasarıda, ABD ile Türkiye arasında imzalanan ve barışçıl nükleer konusunda işbirliği öngören anlaşmanın gözden geçirilmesini istedi. Tasarıya gerekçe olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bazı ülkelerin nükleer başlıklı füzeleri var. Ancak Batı bizim bunlara sahip olamayacağımız konusunda ısrarlı. Bunu kabul edemem” sözleri gösterildi.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi’nde kabul edilen tasarıyı hazırlayan isimler, Türkiye’nin nükleer silah sahibi olmaya çalıştığını iddia etti. Edward Markey, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekâtı’nı işgal olarak niteleyerek Erdoğan’ın, ‘nükleer silah edinme arzusunda olduğunu’ öne sürdü. Markey, Twitter hesabındaki mesajında da “Bugün ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi’nden Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Yasası’nın bir versiyonunun geçmesinden dolayı gurur duyuyoruz. Cumhuriyetçi Brad Sherman ve şahsım, ABD’nin Türkiye’ye, Erdoğan’ın istediği bir nükleer silah inşa etme araçlarını vermemesi gerektiği mesajını gönderiyoruz” diye yazdı. Tasarının imzacısı Brad Sherman ise “ABD, nükleer silah sahibi olmak istediklerini açıkça ifade eden liderlere nükleer teknoloji satmamalı. Liderler ister İran’dan, ister Suudi Arabistan ya da Türkiye’den olsun bu geçerli” ifadesini kullandı.

İSRAİL DE LOBİYE DAHİL

Beyaz Saray’a yakınlığıyla bilinen Amerikan Foreign Policy dergisi, 1966 yılında ABD Büyükelçisi Parker T. Hart tarafından Washington’a gönderilen bir bilgi notunu yayınlamıştı. Bilgi notunda o dönem Türkiye’de atom bombası yapılması için çeşitli kurumlara talimat verildiği iddia ediliyordu. İsrail’den de benzer iddialar gelmişti. İsrail yönetimine yakın Ulusal Güvenlik Araştırma Merkezi yayınladığı bir raporda, Türkiye’nin ‘askeri nükleer teknoloji geliştirme niyetinde olduğunu’ öne sürdü. Durumun yalnızca İsrail için değil, dünya süper güçleri için de tehdit oluşturduğu vurgulanan raporda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türk silah endüstrisinin kalkınmasına büyük önem verdiği belirtilerek, “Son yıllarda Türk silah endüstrisi çok ilerleme kaydetti. Erdoğan’ın açıklamaları, Türkiye’nin nükleer bir kabiliyete ulaşma vizyonunu yansıtıyor” denildi. Rusya ile kurulan nükleer santrale dikkat çeken merkez, bu çalışmalar sırasında Türkiye’nin askeri nükleer yeteneklerini geliştirebileceği imasında bulundu.