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Dünya

ABD ve Japonya'dan dikkat çeken adım

ABD ve Japonya, 'artan stratejik ve nükleer tehdit ortamında' bölgesel istikrarı teşvik etmek ve çatışmaların önüne geçmek amacıyla 'Genişletilmiş Caydırıcılık Rehberi' hazırladığını bildirdi.

AA27 Aralık 2024 Cuma 10:41 - Güncelleme:
ABD ve Japonya'dan dikkat çeken adım
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ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Japonya ile "Genişletilmiş Caydırıcılık Diyaloğu (EDD)" yürütüldüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, EDD kapsamında "artan stratejik ve nükleer tehdit ortamında" bölgesel istikrarı teşvik etmek ve çatışmaların önlenmesini sağlamak için "Genişletilmiş Caydırıcılık Rehberi" hazırlandığı ifade edildi.

İki ülkenin giderek "daha ciddi bir stratejik ve nükleer tehdit ortamıyla" karşı karşıya kaldığı vurgulanan açıklamada, hazırlanan rehberde caydırıcılığı artırmak için stratejik mesajlara yer verildiği belirtildi.

Belgenin, ABD ve Japonya'nın genişletilmiş caydırıcılık kapsamında mevcut danışma ve iletişim prosedürlerini güçlendirmeyi amaçladığı kaydedilen açıklamada, belgede ABD'nin genişletilmiş caydırıcılık önlemlerini geliştirmek için alınması gereken tedbirlere yer verildiği bildirildi.

Açıklamada, caydırıcılığın güçlü ve güvenilir olmasını sağlamak için çalışmalara devam edileceği vurgulandı.

  • Japonya
  • Genişletilmiş Caydırıcılık Rehberi

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