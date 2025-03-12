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Dünya

ABD ve Kanada arasında yeni kriz: Elektriği keserseniz ciddi sonuçları olur

Beyaz Saray, Kanada'nın Ontario eyaletinin, ABD'ye sağladığı elektriği tamamen kesme planlarının 'ciddi sonuçlar' doğurabileceği konusunda bu ülkeyi uyardı.

AA12 Mart 2025 Çarşamba 10:53 - Güncelleme:
ABD ve Kanada arasında yeni kriz: Elektriği keserseniz ciddi sonuçları olur
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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında, Ontario Başbakanı Doug Ford'un, ABD eyaletlerine sağlanan elektriğe yönelik planlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Leavitt, "Kanada, ABD'ye ve vatandaşlarımıza elektriği kesmeyi düşünürse ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalır." dedi.

Başkan Donald Trump'ın, ABD'nin Kanada dahil dış ülkelerin elektriğine bağımlı olmaması konusunda kararlı olduğunu ifade eden Leavitt, Kanada'nın akıllıca bir karar vermesini umduklarını dile getirdi.

Leavitt, komşu ve ortak olarak nitelendirdiği Kanada'nın "artık rakip olabileceğini" ifade etti.

- ABD İLE KANADA ARASINDAKİ GÜMRÜK VERGİSİ GERİLİMİ

ABD'nin Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere yönelik yüzde 25 ek gümrük vergisi 4 Mart'ta başlamıştı.

Trump, daha sonra bu ülkelere "ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA)" kapsamına giren ürünler için 2 Nisan'a kadar gümrük tarifesi uygulamayacaklarını açıklamıştı.

ABD Başkanı Trump, ülkenin çelik ve alüminyum ithalatına yönelik ek tarifelerin de 12 Mart'ta yürürlüğe gireceğini bildirmişti.

Kanada'nın en kalabalık eyaleti Ontario'nun Başbakanı Doug Ford, 10 Mart'ta, Washington yönetiminin gümrük vergilerine karşılık ABD eyaletlerine sağladıkları elektriğe yüzde 25 oranında ek ücret yapacaklarını bildirmişti.

Ford, gerekirse bu oranı artırmaktan çekinmeyeceğinin altını çizerek "ABD bunu tırmandırırsa elektriği tamamen kesmekte tereddüt etmeyeceğim. Amerikan halkı için çok üzülüyorum çünkü bu ticaret savaşını başlatan onlar değil. Sorumlu olan tek bir kişi var, o da Başkan Trump." demişti.

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