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Dünya

ABD ve Rus heyeti Ankara'da... MİT'in ev sahipliğinde kritik görüşme

Türk istihbarat kaynakları, MİT'in ev sahipliğinde Ankara'da CIA ve Rus Dış İstihbarat Servisi arasında bir görüşme gerçekleştiğini bildirdi.

AA14 Kasım 2022 Pazartesi 16:43 - Güncelleme:
ABD ve Rus heyeti Ankara'da... MİT'in ev sahipliğinde kritik görüşme
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İstihbarat kaynakları, AA'ya yaptıkları açıklamada, CIA Direktörü Bill Burns ve Rus Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin görüşmesinin, MİT'in ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştiğini aktardı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyinden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya ile özellikle nükleer risk ve stratejik istikrara yönelik risklerin yönetilmesi konusunda Rusya ile iletişim kanallarının açık olduğunu belirtti.

Yetkili, "Bu çabalar kapsamında Bill Burns, bugün Ankara'da Rus istihbarat mevkidaşıyla bir araya gelecek. Hiçbir şekilde bir müzakere olmayacaktır. Burns, Ukrayna savaşının çözümünü görüşmeyecek. Burns, Rusya'nın nükleer silah kullanmasının sonuçları ve stratejik istikrarda gerginliğin tırmanmasına yönelik mesaj iletecektir." bilgisini paylaştı.

Açıklamada, Burns'ün Rusya'da "haksız" yere tutuklu Amerikan vatandaşları mevzusunu da dile getireceği aktarılarak, "Bu görüşme konusunda Ukrayna'ya bilgi verdik. Biz, temel prensibimize sıkı sıkıya bağlıyız: Ukrayna olmadan, Ukrayna hakkında hiçbir şey olmaz." ifadesi kullanıldı.

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